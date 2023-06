Mag je rechts inhalen op een uitvoegstrook?

Vraag: ‘Als ik ga uitvoegen op de snelweg om de afslag te nemen, mag ik dan de auto’s passeren die links van de afslagstrook op de snelweg rijden? Mijn vrouw zegt van niet, want je mag niet rechts inhalen. Maar geldt dat ook bij het uitvoegen?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Tijdens het rijden op de invoeg- of uitrijstrook van een afrit is rechts inhalen niet verboden zolang er een zogenoemde blokmarkering op het wegdek te zien is. Deze regel is in de wet vastgelegd (Artikel 11 lid 4 van het RVV) om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

De aanwezigheid van blokmarkering is dus bepalend voor de uitzondering op de regel. Overigens is in en -uitvoegen volgens de wet altijd een zogenaamde bijzondere manoeuvre. Die manoeuvre mag dan ook geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor het overige verkeer. En onnodig rechts inhalen op de in en -uitvoegstrook in situaties zonder vluchtweg (vluchtstrook), wordt door het CBR, de politie en rijscholen ernstig afgeraden.

Er bestaat trouwens nog een andere uitzondering op het verbod om rechts in te halen. Dat is in het geval van een file. Maar deze regel is minder duidelijk, want wanneer is er precies sprake van een file? Daarover lopen de meningen uiteen en het is ook niet duidelijk in de wet vastgelegd. Maar Rijkswaterstaat omschrijft een file als stagnerend verkeer en heeft het dan over stilstaand of langzaam rijdend verkeer dat over ten minste twee kilometer afstand nergens sneller rijdt dan 50 km/u.’

Onze autoredacteur Niek Schenk beantwoordt elke week lezersvragen. Mail je vraag naar auto@dpgmedia.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: