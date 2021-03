Man (21) cel in voor te veel drinken, te hard rijden en ervandoor gaan nadat hij zwaar ongeluk veroorzaakte

‘Groene’ parkeer­plaats oogt niet erg groen meer

23 maart De 'groene parkeerplaatsen’ op een groot parkeerterrein aan de Taxandriaweg in Waalwijk liggen er wat triest en kaal bij. Er is weinig gras meer te ontdekken, zoals eigenlijk wel de bedoeling was. Maar volgens de gemeente is het nog veel te vroeg om daar conclusies uit te trekken: de proef loopt nog zeker de komende twee jaar.