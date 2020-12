Man (39) voor zestiende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs, al dertien keer voertuig in beslag genomen

Een wijkagent zag zaterdag rond 03.00 uur een personenauto over de Hagelkruisstraat rijden. Omdat bekend was dat de bestuurder niet in het bezit is van een rijbewijs, werd hij staande gehouden. De zestiende keer in twee jaar tijd. Er zijn al zo'n dertien voertuigen van hem in beslag genomen. En ook nu is zijn auto weer van hem afgenomen.