Man geflitst met 914 km/u bij wegwerkzaamheden in Brussel

De Luxemburger werd in Brussel geflitst in de buurt van wegwerkzaamheden. Hij reed naar eigen zeggen iets meer dan 80 km/u waar hij 70 mocht. Daarvoor kreeg hij zoals gebruikelijk een schikkingsvoorstel in de bus, die hij netjes betaalde. Groot was zijn verbazing toen hij enkele dagen later alsnog een dagvaarding in de bus kreeg om voor de politierechter te verschijnen.