Man raakt binnen minuut na aankoop auto kwijt

Uit een tweet van het Northampton Special Constables Team blijkt dat een van hun auto’s dit weekend bijna frontaal werd geraakt door de bestuurder van een Renault Mégane. De agenten hielden de bestuurder van de auto aan, waarna hij vertelde dat hij het niet-verzekerde voertuig net een minuut geleden had gekocht. Toen hij van het terrein afreed waar hij de auto had gekocht, ramde hij bijna de agenten.

De politie ontdekte al snel dat het verhaal klopte, maar hadden weinig sympathie voor de chauffeur. Ze lieten de auto afslepen en ook al lijkt dit wat hard, ze hadden het recht volledig aan hun zijde. Rijden zonder verzekering is namelijk een groot probleem in Groot-Brittannië. Volgens Fox News is het zelfs de meest voorkomende verkeersovertreding.

Toevallig was er net een grote operatie gaande om niet-verzekerde automobilisten van de weg te halen. In slechts vier weken tijd resulteerde de operatie in 19 arrestaties en 64 inbeslagnames van voertuigen. De overtreders krijgen een boete van € 334 plus zes strafpunten op hun rijbewijs. De politie heeft ook het recht om een onverzekerd voertuig in beslag te nemen en in sommige gevallen te vernietigen.