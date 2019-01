Man rijdt in op groep voetgangers in Luxemburg en doodt zijn eigen kind

In Wiltz, in het Groothertogdom Luxemburg, is een man gisteren met zijn auto op een groep voetgangers ingereden. Hij doodde daarbij zijn tweejarige zoon. Dat heeft het openbaar ministerie vandaag laten weten. Vier mensen, onder wie nog een klein kind en de voormalige partner van de man, raakten gewond.