Man slaagt na 157 pogingen eindelijk voor theorie-examen

Slagen voor je theorie-examen gaat niet iedereen even makkelijk af. Een Britse man is pas na 157 pogingen geslaagd en betaalde in totaal meer dan 4000 euro aan examengeld. Daarmee is hij al flink langer bezig dan de nummer twee op dit illustere lijstje: een 34-jarige vrouw die na 117 pogingen nog altijd niet geslaagd is.

De mannelijke chauffeur, 42 jaar oud en woonachtig in Engeland, slaagde uiteindelijk voor zijn 158ste poging, nadat hij alleen al ruim 4000 euro aan examengeld had uitgegeven. Dat blijkt uit gegevens van de Driver and Vehicles Standards Agency, de Britse evenknie van het CBR.

Op plek drie met de meeste pogingen staat een 48-jarige vrouw, die uiteindelijk slaagde voor poging nummer 94. In Engeland moet je ten minste 43 van de 50 meerkeuzevragen over autorijden correct beantwoorden om te slagen voor je theorie-examen. De examenkosten bedragen 23 pond per keer.

Ook slagen voor het Britse praktijkexamen is niet altijd even makkelijk. Koploper is hier een 72-jarige man uit Engeland, die 43 keer moest afrijden voordat hij een rijbewijs wist te bemachtigen. De op een na vaakst gezakte potentiële automobilist is een 47-jarige vrouw uit Engeland, die na 41 pogingen nog steeds niet is geslaagd.

Meeste theorie-examens Groot-Brittannië

1. 158 pogingen - man, 42, Engeland - geslaagd

2. 117 pogingen - vrouw, 34, Engeland - gezakt

3. 94 pogingen - man, 32, Wales - gezakt

4. 94 pogingen - vrouw, 48, Engeland - geslaagd

5. 92 pogingen - man, 35, Engeland - geslaagd

Meeste praktijkexamens Groot-Brittannië

1. 43 pogingen - man, 72, Engeland - geslaagd

2. 41 pogingen - vrouw, 47, Engeland - gezakt

3. 39 pogingen - man, 38, Engeland - geslaagd

= 4. 38 pogingen - man, 38, Engeland - geslaagd

= 4. 38 pogingen - man, 53, Engeland - geslaagd

Bron: DVSA Groot-Britttannië

