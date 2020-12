Man tien uur vast onder sneeuwlaag van passerende sneeuwruimer

VIDEO / RIJ-IMPRESSIE Snel toeslaan of laten staan? De ‘voordelige’ Volkswagen ID.4 getest

16 december Volkswagen zette alles op alles om de nieuwe ID.4 nog dit jaar naar Nederland te krijgen. Dat is gelukt: wie de elektrische SUV dit jaar nog leaset, profiteert op de valreep van de lage 8 procent bijtelling. Dat is aantrekkelijk, maar is hij goed genoeg om nu meteen toe te happen?