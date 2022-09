Man ziet rood licht niet, met dodelijke gevolgen: ‘Voor mij was het groen’

met video Snoeiharde kritiek op bizarre ‘horror­krui­sing’: ‘Hier gaan kinderen verongeluk­ken’

Veilig Verkeer Nederland kraakt het ontwerp van de fonkelnieuwe kruising in de Gelderse plaats Putten. Volgens verkeersconsulent Peter Buter is de ‘horrorkruising’ gevaarlijk voor fietsers en moet de maximumsnelheid omlaag. Een rotonde was volgens hem wenselijker geweest.

22 augustus