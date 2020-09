Maserati trapt toekomstvisie af met nieuwe sportwagen

Maserati heeft een nieuwe sportwagen onthuld, waarmee het merk de aanzet geeft voor een nieuwe - grotendeels elektrische toekomst. De MC20 is echter een 630 pk sterke sportwagen met middenmotor en vleugeldeuren.

De nieuwe MC20 is de eerste sportwagen van Maserati in 13 jaar. Waar Maserati tot voor kort vaak motoren afnam van Ferrari, is de nieuwe zescilinder motor met twee turbo‘s en een cilinderinhoud van 3.0 liter door Maserati zelf ontwikkeld. De volledig koolstofvezel body van de MC20 wordt gemaakt door Dallara. Dat merk ontwikkelde voor Alfa Romeo ook al de koolstofvezel monocoque van de Alfa 4C.

Dankzij dit blok, dat de naam Nettuno meekrijgt, heeft de MC20 een trekkracht van 730 Newtonmeter. Daarmee schiet de auto van 0-100 km/u in minder dan drie seconden. De topsnelheid ligt boven de 320 km/u. Standaard beschikt de 1470 kilo wegende auto over koolstofkeramische remschijven. Er komt ook een elektrische variant, die een actieradius krijgt van een kleine 380 kilometer en nog sneller accelereert van 0-100 km/u, namelijk in 2,8 seconden.

Nieuwe SUV

Voor de hardcore sportwagenfans is de nieuwe Maserati Corse 20 genieten geblazen, maar aangezien de toekomst van Maserati gevuld is met SUV's en elektrische aandrijving, zal het overige nieuws van het Italiaanse merk hen wellicht niet al teveel plezieren. Behalve de MC20 werd namelijk ook de ‘Grecale’ gepresenteerd, een SUV die genoemd is naar een felle noordoostelijke wind op de Middellandse Zee. Details zijn nog niet bekendgemaakt. Ook komt er een elektrische variant van de GranTurismo en GranCabrio.

Tevens introduceerde Maserati een nieuw personalisatieprogramma, met de naam Fuoriserie en werd er onthuld dat je voor je klassieke Maserati niet meer naar de buurtgarage hoeft. Maserati start namelijk een Classiche-serviceafdeling. Daar krijgen de modellen uit de rijke geschiedenis van het merk volgens de Italianen de aandacht die ze verdienen.