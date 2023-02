Massaontslag Mercedes-Benz, 380 banen weg in Maastricht

Dure tijden

FNV-bestuurder Elly Heemskerk is heel verbaasd dat de vakbonden niet eerder werden geïnformeerd. ,,Personeel dat op straat staat in deze dure tijden weet nu absoluut niet waar ze aan toe zijn. Ik roep mensen op om geen ontslagovereenkomst te tekenen totdat wij met Mercedes hebben gesproken. We gaan praten over een sociaal plan.’’ Maandagavond 19.00 uur houdt FNV een personeelsbijeenkomst in het vakbondshuis in Maastricht.

Er werken mensen uit meer dan veertig verschillende landen bij het Mercedes-Benz Customer Assistance Center in Maastricht. Vanuit het callcenter worden Mercedes-klanten over de heel de wereld te woord gestaan als zij vragen hebben over hun auto. ,,We hebben nooit signalen gekregen dat het niet goed ging’’, zegt een medewerkster die anoniem wil blijven in het Engels. ,,En dat werd ook niet verteld. Wel dat de organisatie anders ingericht wordt, en dat werk wordt ondergebracht bij andere callcenters van Mercedes. Het was geen duidelijk verhaal, we zijn in shock. Het kwam echt out of the blue. Het zullen vooral mensen op de vloer zijn die hun baan kwijtraken. Als je hoger in de boom zit, zul je je baan wel houden.‘’