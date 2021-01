Maximale ‘thuislaadtijd’ voor elektrische auto's om overbelasting Duits stroomnet te voorkomen

De kans is groot dat eigenaren van elektrische auto’s de komende jaren moeten leren leven met stroomrantsoenering. In 2019 werd hier al over gesproken, maar deze week leek het er echt van te komen. Volgens het Duitse opinieblad Focus ging het om een nieuw wetsontwerp dat elektriciteitsleveranciers in staat stelt om ‘eigenaren van elektrische auto’s elke dag een gedwongen laadpauze voor te schrijven omdat het netwerk anders zou worden overbelast’.

De VDA, het overkoepelende orgaan van de Duitse Automobielindustrie was direct gealarmeerd, aangezien de Duitse overheid naar eigen zeggen pleit voor de massale uitbreiding van e-mobiliteit. Met de nieuwe maatregel zouden eigenaren van elektrische auto’s er niet op kunnen vertrouwen dat ze op elk moment van de dag of nacht de elektriciteit krijgen die ze nodig hebben voor hun auto. Volgens de VDA is de mogelijkheid om op elk moment mobiel te zijn met een volledig getankte auto al ongeveer 100 jaar het doorslaggevende voordeel van een auto.

De laadinfrastructuur blijft ook in Duitsland hét probleem voor de uitbreiding van de elektromobiliteit. Volgens de VDA is het niet uit te leggen dat eigenaren van een 100.000 euro kostende Tesla, Audi of Porsche niet hun auto maximaal kunnen opladen omdat er niet genoeg elektriciteit is. De grote Duitse energiebedrijven zeggen dat een dergelijke maximum laadtijd niet noodzakelijk is, maar de VDA vreest dat een dergelijke beperking er mogelijk toch komt.

