Mazda CX-30: scherp gelijnd én scherp geprijsd

De Mazda CX-30 prikkelt de zinnen met een zeer geslaagd design, van zowel de buitenkant als het interieur. Liefhebbers van mooie technologie zullen bovendien een verlekkerde blik werpen op de nieuwe Skyactiv-X motor die volgende maand, na de Mazda3, ook in de CX-30 geleverd zal worden. Deze motor loopt weliswaar op benzine, maar heeft ook duidelijke verwantschappen met de dieselmotor. Voorlopig is de Skyactiv X-motor er in één vermogensgradatie, namelijk 180 pk. Eind oktober kan worden kennisgemaakt met de CX-30 die door deze ingenieuze motor wordt voortgestuwd.

Dynamiek

De Mazda CX-30 valt qua afmetingen en prijs precies tussen de compacte SUV’s CX-3 en CX-5 in. De naam CX-30 doet de wenkbrauwen even fronsen: waarom heeft Mazda deze auto niet gewoon CX-4 genoemd? Nou, omdat Mazda deze modelcode al heeft toegekend aan een SUV voor de Chinese markt. Enfin, CX-30 is het geworden en daarmee uit.

De nieuwe SUV kwam tot stand in Mazda’s Europese designstudio in Duitsland. En het moet gezegd: wat ons betreft is het een van de verleidelijkste compacte SUV’s van dit moment. Met zijn schuin aflopende daklijn straalt hij dynamiek uit, en de voor Mazda zo kenmerkende schildvormige grille, de ‘gluiperige’ koplampen, de kleine achterlichtjes en de zwierige vouwen in het plaatwerk zijn erg fraai in het ontwerp geïntegreerd. Dat maakt van deze auto onmiskenbaar een Mazda.

Fijne stoelen

Ook voor het interieur hebben de ontwerpers zich van hun beste kant laten zien. De hoge middentunnel loopt ver naar voren door, erbovenop is een prominente plek gereserveerd voor de bedieningsknoppen en de druk-/draaischakelaar van Mazda’s snel te doorgronden multimediasysteem.

Het beeldscherm op het dashboard is breed en gemakkelijk afleesbaar, maar reageert niet op aanraking. Het instrumentarium bestaat – à la de grotere CX-5 – uit een rustig ogend en gemakkelijk afleesbaar TFT-scherm. Speciale aandacht hebben de Mazda-ontwerpers geschonken aan de stoelen van de CX-30, waarvan de rugleuningen tot net onder je nek doorlopen. Ze geven je rug zodoende veel steun, en ook in snellere bochten blijft je lijf keurig op zijn plaats. Mazda claimt dat de CX-30 ruimte biedt aan vier tot vijf volwassenen. De auto deelt zijn bodempartij met de nieuwe Mazda3, en dat is geen uitblinker op dit onderdeel. Hetzelfde geldt voor de CX-30: om op de achterbank voldoende beenruimte creëren, is van de bestuurder en diens bijrijder enige inschikkelijkheid gewenst. Ook voor wat betreft de kofferruimte zet de CX-30 geen nieuwe maatstaven: er past 422 tot 1406 liter bagage in het laadruim.

Mengsel

Zoals gezegd: de nieuwe Skyactiv-X motor verricht zijn werk op benzine, maar toont ook grote gelijkenissen met de dieselmotor. De Skyactiv-X motor werkt met een zeer arm mengsel, waarbij relatief weinig benzine wordt vermengd met de aangezogen lucht. Door dit mengsel extreem te comprimeren, neigt de benzine zelfs zonder hulp van een vonk (bougie) te ontbranden. Er is echter te weinig benzine in het mengsel om dit proces in gang te brengen, waardoor er nog een kleine hoeveelheid benzine ingespoten wordt en een bougie met een nauwkeurig afgemeten vonk het benzine-/luchtmengsel gecontroleerd tot ontbranding brengt. Zonder hulp van een turbo maar gekoppeld aan een 24V-startgenerator (mild hybrid), bereikt de tweeliter Skyactiv-X motor een vermogen van 180 pk en een koppel van 224 Nm bij 3000 tpm. In vergelijking met een conventionele benzinemotor, is door de schone verbranding en de cilinderuitschakeling bij lage belasting zowel het verbruik (4,6 l/100 km) als de uitstoot van CO2 (105 g/km) sterk teruggedrongen.

Comfort

Rijden met de Mazda CX-30 Skyactiv-X is een zeer aangenaam tijdverdrijf. Doordat de turboloze motor een behulpzaam zetje in de rug moet missen, wordt de indruk gewekt dat de CX-30 wat aarzelend uit de startblokken komt. Maar schijn bedriegt: de opbouw van het koppel verloopt juist zo geleidelijk en vloeiend, dat de CX-30 veel beter presteert dan je brein registreert. De acceleratie naar 100 km/h is in 8,5 seconden gepiept, een keurige waarde voor een 1443 kilo wegende SUV die 180 pk op de voorwielen overbrengt (4WD behoort tegen meerprijs tot de mogelijkheden). Bij nader inzien maakt de CX-30 Skyactiv-X een zeer uitgebalanceerde indruk, waarbij de soepele afstemming van het onderstel en de meer dan adequate isolatie van de rijgeluiden uitstekend passen bij het serene karakter van de motor.

Prijs

De CX-30 is leverbaar vanaf 32.990 euro. Voor dit bedrag hoef je geenszins op een houtje te bijten. Zaken als een head-up display, led-koplampen, het tft-instrumentarium, digitale radio met Apple CarPlay en veiligheidsfuncties als een noodstophulp met herkenning van voetgangers, dodehoekwaarschuwing, een spoorassistent, verkeersbordherkenning en vermoeidheidsherkenning zijn allemaal bij de prijs inbegrepen. En aan boord van de CX-30 valt ook nog eens veel moois te bekijken. Met het scherp gelijnde ontwerp van de auto doe je je medeweggebruikers een plezier.

