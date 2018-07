Mazda CX-5 (2012-2017): compacte crossover

Aankoopadvies Mazda CX-5, 2012 – 2017 (KE)

• De motoren zijn zeer degelijk en kunnen behoorlijke kilometerstanden halen. Let er wel op dat de auto zijn beurten heeft gehad.

• Er is een terugroepactie geweest vanwege de injectoren die niet strak genoeg zijn gemonteerd. Dit kan betekenen dat de olie verdund raakt en/of de motor vervuild raakt. Controleer dus even of de CX-5 in kwestie deze update heeft gehad.

• De radiateur voor de kachel wil nog weleens verstopt raken. Check daarom of deze goed functioneert. Anders is het zaak de radiateur te vervangen. Dit is vrij kostbaar, want het is een tijdrovende klus: het hele dashboard moet eruit gehaald worden.

• De spiegels willen nog weleens trillen. Daar is niet echt een oplossing voor, het is een eigenschap van de auto.

• Een ander punt waar alle CX-5’s mee te maken hebben is relatief veel banden- en windgeruis. Er is niets te doen tegen windgeruis, maar bij het vervangen van de banden is het aan te raden om te kijken naar het geluidslabel van de band.

• Sommige handbakken zijn onder garantie vervangen. Controleer hoe de bak schakelt. Met een koude motor kan het zijn dat de bak wat hakerig schakelt.

• Let even op het massacontact tussen de carrosserie en de accu. Als deze niet meer in een goede staat is, wil de auto niet meer starten.

• Het navigatiesysteem van Navteq kan af en toe wat kuren vertonen. Controleer of het goed functioneert. De ‘antenne’ van het GPS-systeem heeft soms problemen met het vinden van satellieten.

• De Bluetooth-connectie werkt niet altijd, waardoor het even duurt voordat je je telefoon kunt koppelen.

Aanbod en prijzen

De Mazda CX-5 is een van de bestverkochte Mazda’s in Nederland, met bijna 20.000 verkochte exemplaren van de compacte crossover. Daarvan zijn er ook relatief veel als occasion verkrijgbaar. Een CX-5 met benzinemotor vinden is een stuk makkelijker dan een diesel. Hoewel de crossover een iets grotere rijhoogte heeft, is het geen terreinwaardige auto. De meeste exemplaren hebben alleen voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving was alleen te verkrijgen op de topmodellen.

Omdat de Mazda ook als gebruikte auto populair is, is de CX-5 niet goedkoop te noemen. De goedkoopste exemplaren zitten net onder de 14.000 euro. Voor dat bedrag vind je exemplaren uit 2013 met meer dan 200.000 km op de teller. Dat zijn niet, zoals gewoonlijk, hele kale exemplaren. Er staan voldoende exemplaren van de CX-5 in die prijsrange met opties als een automaat, groot navigatiesysteem, Xenon, lichtmetalen velgen en automatische airconditioning. De duurste exemplaren van deze ‘KE’-generatie staan te koop voor 35.000 euro. Dat zijn de laatste van de serie uit 2017, in de sportief-luxe ‘GT-M’ uitvoering met alle mogelijke opties en zeer lage kilometerstanden.

Profiel

In 2012 was de vraag naar compacte crossover-SUV’s stijgende. Mazda was een van de eerste merken die een dergelijke auto in de showrooms had staan in de vorm van de Mazda Tribute. In Nederland was dat echter geen populaire auto, in 7 jaar tijd zijn er nog geen geen 1.000 stuks van verkocht. Dat het spannender kon, liet Mazda in 2011 zien op de Salon van Genève met de Minagi Concept. Mazda toonde lef door de auto bijna ongewijzigd in productie te nemen.

In 2012 kwam deze auto op de Nederlandse markt. De CX-5 is alleen verkrijgbaar geweest met vrij grote motoren. Het is een exponent van de SkyACTIV-filosofie van Mazda. Een efficiënt afgestelde motor met een hoge compressie en een groot slagvolume als tegenhanger van de kleine downsize motoren met turbo’s. Qua verbruik scheelt het overigens niet heel erg veel. De fabrieksopgave van de CX-5 is minder gunstig, maar wel realistischer.

In 2014 werd de Mazda CX-5 visueel en technisch fijngeslepen. Het zijn voornamelijk details waarop de auto werd verbeterd. Zo zijn de modellen van na de facelift iets stiller. Ook werd het infotainmentsysteem beter en kwam er een sportstand voor de automaat. Ook LED-koplampen en achterlichten waren mogelijk. De Mazda CX-5 werd uiteindelijk vervangen door de tweede generatie CX-5. Mazda is kennelijk erg tevreden met het uiterlijk, want de nieuwe is nauwelijks van de oude te onderscheiden.