Meer dan de helft van de Nederlanders wil auto met hoge instap

Van benzineslurper naar stoere bak

Een op de vier nieuwe auto's is een SUV

Op de autosite kunnen consumenten niet alleen terecht voor occasions maar ook voor nieuwe, direct leverbare auto's. In die laatste categorie is het aandeel SUV’s erg groot. Van de verkochte nieuwe auto’s in de maand juli van dit jaar was één op de vier een SUV (25,8 procent). Voor occasions ligt dit aandeel op 14 procent. Van Veen: ,,De trend is op verschillende vlakken duidelijk zichtbaar. De verwachting is dat deze lijn zich de komende jaren voort zal zetten.”