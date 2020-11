‘Meest intelligente BMW ooit’ heet iX en is een statement op wielen

De iX blijkt alleen al om te zien een statement op wielen. Hij lijkt nauwelijks op de BMW-modellen die we al kennen. De reusachtige grille, die in een conceptversie debuteerde en nu al maanden tot felle kritiek op sociale media leidt, blijft overeind in het productiemodel. Het is geen radiatorgrille, maar in feite een schild waarachter de vele sensoren schuil gaan voor de veiligheid en het autonoom rijden. Portiergrepen die niet uitsteken zagen we eerder al bij Tesla en Jaguar/Land Rover: deze BMW heeft ze ook.