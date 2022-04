Megaorder: verhuurbedrijf koopt 65.000 elektrische auto’s in één keer

Het Amerikaanse autoverhuurbedrijf Hertz wil de komende vijf jaar tot 65.000 elektrische auto’s kopen van de Zweeds-Chinese fabrikant Polestar voor zijn internationale wagenpark. In Europa zouden de eerste voertuigen in het voorjaar geleverd worden, in Noord-Amerika en Australië aan het eind van het jaar, zeiden beide bedrijven.

Geely

Polestar is eigendom van de Chinese Geely Group en haar Zweedse dochteronderneming Volvo en wordt geproduceerd in China. Hertz zal in eerste instantie Polestar 2-voertuigen bestellen. Het autoverhuurbedrijf had aangekondigd dat het zijn klanten ‘de grootste elektrische autoverhuurvloot in Noord-Amerika en een van de grootste ter wereld’ wil aanbieden.