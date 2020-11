Meisje (3) overlijdt in auto terwijl koppel naar Netflix kijkt

De driejarige Rylee Rose overleed, nadat ze urenlang opgesloten zat in de auto, terwijl Laura Black (37) en haar vriend Aaron Hill (29) aan het bingewatchen waren. Ze hadden naar eigen zeggen niets door. Het koppel uit het Australische Townsville in de staat Queensland is beschuldigd van doodslag.

Laura en Aaron waren nog maar sinds september samen. Het paar had op 27 november ‘s morgens ruzie gehad toen ze de drie zusjes van Rylee Rose naar school hadden gebracht. Na de rit lieten ze het meisje in de auto achter terwijl die dag de temperatuur opliep tot 33 graden. Laura en Aaron keken vervolgens naar Shameless, een serie op Netflix. De peuter zat al die tijd in de auto, waar het kwik volgens experts mogelijk steeg tot 70 graden.

Na uren bingewatchen ging het koppel weer naar de auto om de meisjes van school te halen. Om 15.00 uur 's middags merkten ze dus pas dat Rylee Rose nog in de wagen zat. Het bewusteloze kind werd nog in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar het meisje haalde het niet.

De politie is nog volop met de zaak bezig, maar er zouden geen drugs of alcohol aan te pas gekomen zijn. Laura en Aaron zijn ondertussen op borgtocht vrijgekomen in afwachting van het proces. Het paar wordt beschuldigd van doodslag. De zusjes van Rylee Rose zijn ondergebracht bij hun vader Pete.

Autofabrikanten, maar ook wetgevende instanties in de Verenigde Staten en EuroNCAP, de instantie die auto’s beoordeelt op hun veiligheid, zullen vanaf 2022 controleren op de aanwezigheid van kinderdetectiesystemen. Automerken als Hyundai, GMC Buick, Cadillac, Chevrolet en Nissan bieden de techniek al aan.

Het gaat daarbij om een systeem dat onthoudt of de achterdeuren werden geopend vlak voor of nadat de auto werd gestart. Wanneer dat zo is, hoort de bestuurder bij aankomst een alarmtoon en is in het dashboard de melding te zien ‘look in rear seat’.

De bestuurder kan deze melding wegklikken door op de ‘OK’-knop op het stuur te drukken en vervolgens het kind uit de auto halen. Heeft de bestuurder niet op deze knop gedrukt, dan activeert het systeem automatisch een sensor in het plafond. Wanneer die beweging in de auto signaleert, gaat er een alarm af om de eigenaar of omstanders te waarschuwen. Hiermee is er bijna geen kans meer op oververhitte kinderen of huisdieren.

