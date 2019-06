Mercedes-Benz GLB: midsize SUV met zeven zitplaatsen

De GLB is geen bluf-SUV zoals de meer als cross-over gepositioneerde GLA. Het is een auto waarmee je desgewenst ook in het terrein echt tekeer kunt gaan. Maar de GLB is eerst en vooral een ruime gezinsauto. Optioneel wordt dit model namelijk als eerste Mercedes-Benz in dit segment geleverd als zevenzitter. De twee stoelen op de derde zitrij bieden personen tot 1,68 m een comfortabele zitplek. Ook uniek: optioneel kunnen de stoelen op de tweede zitrij in lengterichting worden verschoven. Tevens kan de rugleuninghoek van de stoelen op de tweede zitrij versteld worden. Op deze wijze kan de bagageruimte met maximaal 179 liter worden vergroot en variabel worden benut.