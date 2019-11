Mercedes-Benz roept duizenden auto's terug wegens mogelijk gevaarlijke gespen

Reden voor de terugroepactie is een mogelijk defect van de gespen, waardoor een verhoogd risico op letsel ontstaat. De gespen van de veiligheidsgordels van de voorstoelen zouden een gesloten veiligheidsgordel mogelijk niet als zodanig herkennen. Als gevolg hiervan zouden de elektrische en pyrotechnische gordelspanners niet worden geactiveerd bij een eventuele aanrijding.



Getroffen zijn Mercedes-modellen van de C-, E- en G-Klasse, evenals CLS, GLC en GT van de productieperiode juni tot oktober 2018. De controle en een eventueel noodzakelijke vervanging van de gespen kan binnen maximaal anderhalf uur in de werkplaats worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk om hoeveel auto’s het in Nederland gaat.



Daarnaast is er nog een tweede terugroepactie voor nog eens enkele tienduizenden Mercedes-modellen. Hiervan kunnen de sierlijsten van de achterdeuren loslaten. In de werkplaats kan dit probleem binnen een halfuur worden opgelost. Om welke modellen het precies gaat, is niet duidelijk. Hoeveel auto's in Nederland zijn getroffen, is ook niet bekend.