Mercedes-bestuurder rijdt kortste rondje Nürburgring ooit

De bestuurder heeft waarschijnlijk expres het ESP (Elektronische Stabiliteitscontrole, systeem in je auto dat ervoor zorgt dat de auto dezelfde richting opgaat als de richting die de bestuurder met het stuur aangeeft, red.) en de tractiecontrole (zorgt voor controle en stabiliteit van je wagen als deze grip verliest en begint te slippen of te glijden, red.) uitgeschakeld, want op de openbare weg kunnen deze situaties niet voorkomen met deze snelheid wanneer alle veiligheidssystemen zijn ingeschakeld.

Tweede plek

De tweede plek in het officieuze kampioenschap van de kortste ronde op de Nürburgring wordt overigens ingenomen door het duo in deze video. Zij rijden via een zijingang de baan op, waarna ze ook binnen enkele meters de macht over het stuur verliezen.