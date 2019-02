Mercedes en BMW lijken ineens vrienden voor het leven

De bedrijven zelf spreken van een ,,game changer” op de markt voor stedelijke mobiliteit. Ze rekenen voor dat wereldwijd 60 miljoen klanten gebruik maken van hun diensten. Wereldwijd worden maximaal duizend nieuwe banen voorzien.

De automakers zeggen in de toekomst verdere investeringen niet uit te sluiten. Ook wordt gekeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden met andere aanbieders evenals overnames van bijvoorbeeld start-ups of gevestigde bedrijven. Doel is uiteindelijk om alle onderdelen te laten samensmelten tot een duurzame mobiliteitsdienstverlener.

De twee bedrijven zijn in Nederland al actief met onder meer parkeerbetalingsdienst Parkmobile (eigendom van BMW) en autodeelproject Car2Go (eigendom van Daimler), dat in de regio Amsterdam met honderden elektrische Smarts al jaren een succes is. De joint-venture tussen de twee autofabrikanten wordt nu ShareNow genoemd en omvat meer dan 20.000 deelauto’s van de merken Smart, Mercedes-Benz, BMW en Mini.