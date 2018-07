Met 280 km/u naar de Côte d'Azur in deze race-camper

Destijds was de race-camper volgens Topgear.nl maar liefst 580 pk sterk en had een trekkracht van 680 Nm. De sprint van 0 naar 100 km/u was in 4,9 seconden geklaard en de topsnelheid bedroeg 280 km/u. De aandrijving gaat naar de achterwielen. Luxe is er genoeg aan boord. Achterin vind je een bed, een kast en een keukenblokje. Het dak klapt omhoog voor meer 'Lebensraum'.