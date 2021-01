Met 620 km/u in de trein: China werkt eraan

Professor He Chuan van de Jiaotong universiteit leidde de ontwikkeling en schat dat de trein binnen 3 tot 10 jaar operationeel kan zijn. China heeft het grootste spoorwegnet ter wereld als het om hogesnelheidstreinen gaat. Het is 37.000 kilometer lang. Ook rijdt in China nu al 's werelds snelste trein: de Shanghai Maglev, die eveneens gebruik maakt van magnetische levitatie (maglev) en dus dankzij een magnetisch veld boven het spoor zweeft. In 2003 werd de eerste maglev-trein in het land geïntroduceerd. Deze haalt snelheden tot 431 km/u in Shanghai tussen de luchthaven Shanghai Pudong Airport en de Longyang Road in het centrum.