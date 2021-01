Met deze Batmobile mag je gewoon naar de supermarkt

Nina trekt alle aandacht met haar auto: ‘Dit is gewoon de binnenkant van mijn brein’

21 januari Ze stond ergens in de file afgelopen zomer en had toevallig wat stiften in de auto liggen. En dus begon ze te tekenen op het dashboard naast haar stuur. Zes maanden later is het interieur van de auto van de Belgische Nina Vandenbempt (31) een explosie van pluche, glitter en kleur. ,,Het is mijn eigen magisch, rijdend altaar”, zegt ze. ,,En het is ook een kunstproject waar ik na corona mee aan de slag ga.”