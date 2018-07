Met deze Formule 1-auto mag je echt de openbare weg op

Wil je je iedere dag Max Verstappen voelen, ook op weg naar je werk? Dat kan met deze Formule 1-auto. De 370 pk sterke Lola-racewagen is namelijk toegelaten op de openbare weg en kost slechts 60.000 euro. Het slechte nieuws is dat dit exemplaar net verkocht is.

De auto bracht onlangs tijdens een veiling op Silverstone meer dan £ 50.000 op, oftewel zo’n 56.000 euro. Wat krijg je voor dat geld? Een écht Lola formule 1-chassis uit 1996. In dit chassis zou in principe een 3.0 liter V8 formule-1 motor van Cosworth moeten liggen, maar de motor was op geen enkele manier aan te passen zodat-ie aan de emissie-eisen zou voldoen. In plaats daarvan is de Lola F1R voorzien van een 2,0 liter Cosworth-motor met turbo, die momenteel ongeveer 370 pk produceert.

De Britse firma Lola Cars uit Cambridgeshire begon 15 jaar geleden met het bouwen van een Formule 1-auto die in Engeland op de openbare weg zou mogen rijden. Dat zij hier vijftien jaar over hebben gedaan, zegt wel iets over wat voor een helse klus dit was.

De Annison F1-R werd in 2009 voltooid. Het moge duidelijk zijn dat er verschillende subtiele veranderingen zijn aangebracht om goedkeuring te krijgen van de Britse RDW. Zo is de racer voorzien van een handrem en zit er een witte nummerplaat op de voorkant.

De auto kon ook niet zo laag worden als een echte Formule 1-auto. Ondanks de alsnog geringe speling tussen auto en wegdek, is de Formule-auto volgens de huidige eigenaar goed te rijden in het dagelijkse verkeer en zeer gemakkelijk te besturen.

