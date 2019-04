Met deze truc voorkom je dat fietsers tegen je autodeur rijden

Vraag & Antwoord Aanpassen geluid richting­aan­wij­zers kan toch wel

13 april Iemand vroeg laatst in deze rubriek of het mogelijk is het geluid van de richtingaanwijzers aan te passen. Wist u dat dit bij de Opel Corsa al sinds 2008 kan? Het lijkt me sterk dat andere merken dit voorbeeld niet hebben gevolgd. Een kwestie van even goed het instructieboekje doornemen: er is vaak een trucje voor om in dat menu te komen. -J.M.A. Oudeman