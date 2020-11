Met dit pak van BMW vlieg je met 300 km/u door de lucht

Automobi­list begrijpt de slimme hulpjes in zijn auto niet

28 oktober Automobilisten weten maar weinig over de slimme hulpsystemen in hun nieuwe auto. Dat blijkt uit een onderzoek van de ANWB met zusterorganisaties in andere Europese landen. Meer dan 70 procent van de autobezitters is niet volledig op de hoogte van de werking van deze systemen en gebruikt ze daarom niet, luidt de conclusie.