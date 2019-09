Met een elektrische auto dwars door Europa: zo gaat dat

videoDe achilleshiel van veel elektrische auto’s is de beperkte actieradius in combinatie met de lange laadtijd. Met een poging om zoveel mogelijk Europese landen aan te doen binnen 24 uur, tracht Audi te bewijzen dat de e-tron weinig last heeft van dergelijke problemen.

Volledig scherm De roadtrip Europa met de Audi e-tron maakte vooral duidelijk dat je niet al te veel haast moet hebben. © Audi

Dat Audi de ‘extreme roadtrip’ in een uitloper van de gangbare zomervakantie heeft gepland, is natuurlijk geen toeval. Want wat is er nodig om een pan-Europese rit met een elektrische auto tot een succes te maken? Vooral rustige wegen. Maar ook een elektrische auto die snel kan worden opgeladen, een netwerk van sterke laadpunten die aansluiten bij de route, en geduld. Veel geduld liefst. Want als je gewend bent om met 160 km/u of harder door Duitsland te rijden, naar bijvoorbeeld de wintersport, dan moet je je snelheid in een elektrische auto echt drastisch aanpassen.

Met de e-tron zijn we gestart in Amsterdam, nabij Schiphol. Begin van de middag, rond één uur. Over de A2 gaat het richting Limburg, om daar de grens met België te passeren. Zo’n 4,5 uur later rijden we Luxemburg binnen, het land van de lage brandstofprijzen.

We hebben de Audi e-tron 55 Quattro dan al een keer met een snellader van Ionity verbonden. De officiële range van de e-tron op een volle accu is volgens de WLTP-regelgeving vastgesteld op 417 kilometer. Je rijdt een elektrische auto nooit helemaal leeg, want dan sta je stil. Liefst hou je voor de zekerheid zo’n tien procent accu-inhoud over. In de praktijk moet je voor de e-tron rekening houden met een reikwijdte van een kilometer of 300. Hoewel we op een deel van de route over rustige provinciale wegen een etappe hadden van 331 kilometer, waarbij nog 14 kilometer resulteerde op de digitale actieradiusmeter. Volgens een joelende engineer van Audi, die gedurende de rit aanwezig was, hadden we hier een prestatie van formaat neergezet.

Snelheid

Na Luxemburg zijn Duitsland, Frankrijk, daarna Zwitserland, Liechtenstein en Oostenrijk aan de beurt. De snelheid komt nimmer boven de 130 km/u, en blijft meestal tussen de 105 en 125 km/u. Met een benzine- of dieselauto kun je op een dergelijke lange rit gemakkelijk een gemiddelde snelheid halen van meer dan 100 km/u, inclusief plas- en tankpauzes. Met een elektrische auto is dat voorlopig onmogelijk. Wij komen uiteindelijk na Italië te hebben aangedaan in Slovenië uit. De eindbestemming is het prachtige Meer van Bled.

Aan de beoogde 24 uur kwamen we te kort: het kostte ruim 25 uur om de 1694 kilometer af te leggen, een gemiddelde van zo’n 67 km/u. In totaal hing de Audi e-tron dan zeven keer aan een snellader. Maar omdat we met een volle accu vertrokken, en we leeg arriveerden, moet je eigenlijk (van vol naar vol) acht ladingen tellen.

Stroom

Een acculading kost bij Ionity acht euro, ongeacht de hoeveelheid stroom die je ontvangt. In totaal hebben we dus voor 64 euro aan stroom ‘getankt’. Zou je met bijvoorbeeld een Audi Q7 diesel van Amsterdam naar het Meer van Bled zijn gereden, reken dan op een verbruik van ongeveer 1 op 15. Dat staat gelijk aan ongeveer 110 liter diesel. Met gemiddelde literprijs in Europa van om en nabij de 1,40 euro ben je ruim 150 euro kwijt aan de rit naar Slovenië.

In de begintijd van de auto, zo’n 130 jaar geleden, organiseerden automerken vaker race- en rally-evenementen, om aan consumenten te bewijzen dat hun producten snel waren en een goede levensduur hadden. De geschiedenis herhaalt zich bij Audi. Om de consument te laten geloven dat de elektrische e-tron een prima auto is om een rit dwars door Europa mee te maken, werd de ‘extreme roadtrip’ georganiseerd. Maar erg extreem was het allemaal niet. Maar wat al langer werd vermoed, werd bewaarheid: het Ionity-netwerk functioneert goed en het systeem levert veel vermogen. De Audi e-tron laadt relatief snel. Maar maak je een rit met een elektrische auto door Europa, dan moet je je snelheid flink aanpassen. De dichtheid van het netwerk van laadpunten en de snelheid van het laden bepalen uiteindelijk de gemiddelde snelheid, samen met de actieradius van de elektrische auto. En de actieradius van de Audi e-tron, zo’n 300 kilometer, is nog onvoldoende. Met de juiste modellen van Tesla kom je gemakkelijk 100 kilometer verder op een actielading.

Ionity in Europa

Het netwerk van Ionity verspreidt zich als een olievlek over Europa. Bij de laadsystemen van Ionity kunnen elektrische auto’s tot 350 kW laden. Vooropgesteld: er is tot op heden geen enkele elektrische auto die zo’n hoog laadvermogen aan kan. De Audi e-tron kan tot maximaal 150 kW aan. Later dit jaar lanceert Porsche de elektrische Taycan. Deze sport-EV kan wel het maximale vermogen bij Ionity laden. Ionity is een initiatief van Daimler (onder andere Mercedes), Ford, BMW en de Volkswagen Groep, waar Audi ook toe behoort. In Nederland staan onder andere langs de A1 laadsystemen van Ionity.

Volledig scherm © Audi

Volledig scherm © Audi

Volledig scherm © Audi

Volledig scherm © Audi

Volledig scherm © Audi

Volledig scherm © Audi

Volledig scherm © Audi