Met hoeveel biertjes op mag je nog fietsen?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Je mag niet fietsen als je onder invloed van alcohol bent. Bij een eventuele blaastest mag het alcoholgehalte in de adem van een fietser niet hoger zijn dan 0,5 promille (of 220 ug/l = microgram per liter). Dan heb je het in de praktijk over ongeveer twee glazen alcoholhoudende drank. Dit is dezelfde maximale hoeveelheid die geldt voor bestuurders van een auto of motor.