Met oudere camper door Parijs vanaf juli verboden door diesel-ban

Het gaat hierbij om dieselvoertuigen die voor 2001 zijn geregistreerd. ,,Dit is goed nieuws voor de gezondheid van alle inwoners”, zei burgemeester Anne Hidalgo de krant ‘Le Parisien’. Zij noemde het besluit ‘een overwinning voor de burgers’.

Concreet gaat het om het gebied dat wordt omsloten door Autoroute 86. Deze buitenste ringweg loopt rond de hele stad Parijs en een deel van de buitenwijken. Het verbod moet in juli 2019 in werking treden.

In de Franse hoofdstad zijn de voorschriften in de strijd tegen uitlaatgassen al zeer streng. Vorig jaar werden emissiestickers voor auto’s verplicht gesteld. Dieselauto’s met een eerste registratie vóór 2001 of een benzinemotor met het bouwjaar van 1997 en ouder mogen doordeweeks overdag niet overal meer komen. De voorschriften voor vrachtwagens en bussen zijn nog strenger.

Parijs is slechts een van de vele Europese steden waar bestuurders van een dieselauto het centrum niet of niet langer zonder beperkingen kunnen bereiken. De Noorse hoofdstad Oslo, bijvoorbeeld, sluit de straten af ​​voor diesels op dagen met een hoge mate van luchtvervuiling. Daarnaast overweegt de overheid om de komende jaren geen auto’s met verbrandingsmotor in het centrum toe te staan.