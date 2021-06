MG pakt door met nieuwe elektrische SUV: Marvel R

Het Chinese automerk MG pakt door met het modelaanbod in Nederland. Komend najaar is de Marvel R te koop, een elektrische SUV met prijzen tussen de 40.000 en 50.000 euro. Vorig jaar maakte MG in ons land een vliegende start met de spectaculair geprijsde ZS, een flinke elektrische SUV die toen amper 23.000 euro kostte.

Delen per e-mail

De Marvel R Electric is verkrijgbaar met keus uit achter- of vierwielaandrijving. En er zijn drie uitrustingsniveaus (Comfort, Luxury en Performance). Nieuw is het iSMART-infotainmet met een verticaal gepositioneerd 19,4-inch touchscreen. De Marvel R Electric is 4,67 meter lang en heeft een wielbasis van 2,80 meter. Daarmee belooft het merk veel zitruimte.

Deze auto zal voorlopig het vlaggenschip van MG zijn. De duurste versie sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 4,9 seconden en haalt een top van 200 km/h. De goedkopere versie heeft 7,9 seconden nodig voor de 0-100 sprint, maar biedt dezelfde topsnelheid.

Het iSMART-infotainment biedt digitale DAB+ radio en tal van online diensten, een bij de auto behorende app, een Wifi-hotspot en smartphone-koppeling via Apple CarPlay of Android Auto. Bij het infotainment is het tevens mogelijk om software-updates ‘over-the-air’ (dus draadloos) binnen te halen. MG Pilot heet de nieuwe generatie rijhulpen van dit merk die gedeeltelijk ook het werk van de bestuurder uit handen neemt en bijvoorbeeld ook een vermoeidheidssensor bevat.

Volledig scherm Ook een groot beeldscherm voor het infotainment, dé trend van dit moment, ontbreekt niet in de MG Marvel R © MG

Drie elektromotoren

Er zijn twee aandrijflijnen beschikbaar. De eerste bevat drie elektromotoren, vierwielaandrijving (AWD), een piekvermogen van 212 kW (288 pk) en een actieradius van 370 kilometer (WLTP). Er is ook een versie met achterwielaandrijving (RDW) met twee elektromotoren op de achteras, een vermogen van 132 kW (180 pk) en een WLTP-actieradius van 402 kilometer.

Beide versies zijn uitgerust met een 70 kWh lithium-ion batterij. Opladen (AC) is mogelijk met een 11 kW 3-fasen boordlader. Bij een snellaadstation (DC) is het batterijenpakket in krap drie kwartier van 5 tot 80 procent op te laden. Een ingebouwde warmtepomp verbetert de laadprestaties bij lage temperaturen.

Een V2L-systeem (Vehicle-to-Load) is ook aanwezig. Daarmee kan de batterij andere apparaten opladen, zoals een elektrische fiets, luchtpomp, laptop of desnoods een andere elektrische auto. Op een speciale fietsdrager kunnen twee e-bikes mee. De bagageruimte is 357 liter groot. Klap je de achterbankleuning om, dan meet die 1396 liter. De achterwielaangedreven versie van de MG Marvel R Electric biedt bovendien 150 liter bagageruimte onder de motorkap (ook wel ‘frunk’ genoemd.

Volledig scherm MG Marvel R Electric © MG

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.