Milieuzones mislukken zonder genoeg laadpunten voor trucks

‘Prijs occasion naar nieuw record in december’

De gemiddelde prijs voor een tweedehands auto is in december verder gestegen naar een nieuw record. Volgens online-autoplatform AutoScout24 bedroeg de prijs voor een occasion gemiddeld 25.125 euro. Dat is 1,7 procent meer dan in november en 16 procent hoger dan een jaar eerder.

5 januari