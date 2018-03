Mini Cabrio ondergaat verjongingskuur

Rij-impressieDe zomertijd is ingegaan en de zon laat zich weer vaker zien: het cabrioseizoen is begonnen. Hoog tijd om met de vernieuwde Mini Cabrio te gaan rijden. Hij wordt gebouwd bij VDL Nedcar in Born.

Niet alleen de Mini Cabrio is vernieuwd, ook de drie- en vijfdeurs Mini zijn aangepast. De wijzigingen zijn eerder subtiel dan meeslepend. Als je goed oplet, zie je dat Mini zijn logo op de achterklep, de motorkap en het stuur heeft vernieuwd. Het meest opvallend zijn de achterlichten, die hetzelfde motief hebben als de Britse vlag. Ze zitten standaard op de Cooper S en de John Cooper Works.

Bij de minder dure versies moet je 870 euro bijbetalen voor achterlichten met het Union Jack-design. Toch grappig dat dit idee met de Britse vlag op het Duitse hoofdkantoor van Mini’s moederbedrijf BMW is bedacht, en dat de lichtunits in de Nederlandse fabriek in Born in de carrosserie worden geschroefd ...

De bijzondere achterlichten zijn niet alleen leuk, de indeling is ook doordacht. Het horizontale deel van de vlag dient als richtingaanwijzer, de verticale baan van de vlag is het remlicht, terwijl het achterlicht wordt gevormd door de diagonale lijnen.

Beter kijken

Bij de koplampen moet je beter kijken om de verschillen met het voorgaande model op te merken. Je ziet het aan een opvallend zwart accent bij de standaard halogeenlampen. Voor 870 euro zijn ook led-koplampen te koop (standaard bij de Cooper S en de John Cooper Works). Als je nog wat geld bijlegt, krijg je er bochtverlichting bij en passen de koplampen hun licht aan de situatie op de weg aan. Zo heeft de verlichting een automatische dimfunctie voor het grootlicht, opdat tegenliggers niet worden verblind.

Wie bang is dat zijn Mini te veel lijkt op die van de hippe buurvrouw, kan hem dankzij het Mini Yours-programma uitgebreid aan zijn persoonlijke smaak aanpassen. Zo kun je zelf je interieurpaneel ontwerpen aan de kant van de bijrijder. In een webwinkel kun je allerlei kleuren, patronen en afbeeldingen kiezen.

Het bleef niet bij uiterlijke wijzigingen, ook op technisch gebied vonden kleine aanpassingen plaats. Handig is dat je nu ook draadloos je telefoon kunt opladen. Bovendien is de verkeersinformatie actueler dankzij online verbindingen. De Mini One, de instapversie, heeft nu een 1,5 liter driecilinder motor, die 102 pk levert. Voorheen had hij een kleinere 1.2-motor. De One, de Cooper, de Cooper S en de Cooper D zijn nu leverbaar met een nieuwe zeventraps transmissie met dubbele koppeling.

Beperkt zicht

We proberen de nieuwe versnellingsbak uit in de 192 pk sterke Cooper S en hebben geluk, want het is stralend weer wanneer we op pad gaan. Je hoeft geen ingewikkelde handelingen te verrichten om open te rijden: met een druk op de knop klap je het stalen dak volautomatisch naar beneden. Dan ontpopt zich wel meten een nadeel: het opgevouwen dak achter je rug beperkt het zicht naar achteren flink. Zeker als je niet zo heel lang bent, kun je nauwelijks zien wat zich achter de auto afspeelt.

Maar dat is slechts een klein smetje op de overdosis rijplezier die de Cooper S Cabrio te bieden heeft. Ligt er een uitdagende weg vol bochten voor je, dan is de Mini niet de beroerdste. De Cooper S stuurt scherp en nauwkeurig en de automatische versnellingsbak schakelt precies op de momenten waarop je dat wilt. De prestaties zijn indrukwekkend: deze Mini heeft maar 7,1 seconden nodig om van 0 naar 100 te sprinten en haalt een topsnelheid van 228 km/h.

Ook als je geen haast hebt, is de Cooper S een leuke auto. Als je voor 900 euro het Always Open-pakket bestelt, hoef je je sleutel niet te gebruiken om het portier te ontgrendelen; dat gaat vanzelf. Bovendien krijg je stoelverwarming en een windscherm. Zo kun je zelfs bij lage temperaturen nog uitstekend open rijden. Je zitvlak wordt verwarmd en de wind wordt keurig over de auto heen geleid.

Geen koopje

De Mini Cabrio is te koop vanaf 28.200 euro (Mini One). Betaal je 3.000 euro meer, dan krijg je de Cooper met 136 pk. De Cooper S is met 39.700 euro al flink duurder, voor de versie met zeventraps transmissie betaal je 500 euro extra. Het topmodel, de John Cooper Works met 231 pk, kost 49.900 euro. Wie liever dieselt, kan een Cooper D bestellen vanaf 34.400 euro, of een SD (standaard met achttraps automaat) voor 43.300 euro. Wie hip wil zijn, moet dus bereid zijn om flink zijn portemonnee te trekken. En dan is een simpele feature als cruisecontrol niet eens standaard. Ach ja, goedkoop is Mini al lang niet meer.

