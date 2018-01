Mini maakt customizen easy

Volledig scherm Mini customizing © MINI

In een speciale configurator kunnen Mini-eigenaren een groot aantal zaken zelf ontwerpen, variërend van de omlijsting van richtingaanwijzers (side scuttles) tot dashboardpanelen, verlichte dorpellijsten en LED-portierprojectie. Men kan zich helemaal uitleven met kleuren, patronen, thema’s en zelfs eigen teksten of symbolen ontwerpen die op de grond geprojecteerd worden bij het openen van de deuren.

De verschillende onderdelen kan men bestellen via de nieuwe online shop www.yours-customised.mini. Mochten er vragen zijn tijdens het configuratieproces, dan kunnen gebruikers telefonisch of per e-mail te allen tijde contact opnemen met de experts in het callcenter, dat specifiek is ingericht voor Mini Yours Customised.

De verschillende afwerkingen worden gemaakt in de fabriek in Duitsland met allerlei innovatieve productieprocedures, zoals 3D-printen en lasers. Binnen een paar weken is je bestelling klaar en kun je hem ophalen bij de dealer. Installeren zou je zelf moeten kunnen, maar daarvoor kun je ook bij je Mini-dealer terecht. De aanpassingen zijn beschikbaar voor de Mini convertible en de twee- en vierdeurs varianten van de hardtop. Voor de Clubman zijn ook de aangepaste drempel en projector te bestellen.

