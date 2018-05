Mini wordt weer echt mini

De nieuwe Mini, die straks in China wordt geproduceerd, zou met een lengte van 3,40 meter zelfs kleiner zijn dan een Smart. En daarmee keert het merk terug naar de basis. Want ook de oer-Mini uit 1957 was klein met zijn lengte van slechts 3,05 meter. Pas toen BMW zich over het merk ontfermde, groeide Mini uit tot een volwassen auto: de huidige, in retrostijl vormgegeven driedeurs hatchback is 3,82 meter lang. Bovendien werden de afgelopen jaren allerlei nóg langere varianten uitgebracht, zoals de vijfdeurs hatchback, de Clubman en de Countryman.

Dreumes

Mini en moederbedrijf BMW willen het nieuws over de nieuwe dreumes bevestigen nog ontkennen, maar Duitse media berichten er al uitgebreid over. In 2022 zou de mini-Mini wereldwijd op de markt moeten komen. Hij wordt in eerste instantie uitsluitend met volledig elektrische aandrijving gemaakt. Als partner voor het project heeft BMW de Chinese autofabrikant Great Wall aangetrokken. Great Wall zou de auto in China ook onder de eigen merknaam mogen uitbrengen, maar in Europa en de VS gaat hij gewoon Mini heten.