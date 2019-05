Mitsubishi ASX: stoer zonder sterallures

Rij-impressieDe Mitsubishi ASX gaat al negen jaar mee. Nu is hij voor de derde keer vernieuwd. Voor zo’n relatief oud model heeft Mitsubishi er best werk van gemaakt.

Zo ging het design ging op de schop en de oude 1,6-liter benzinemotor werd verruild voor een krachtiger tweelitermotor. En na lang zeuren door de oudere doelgroep, maakt de handbak plaats voor een automaat.

Een ongeschreven regel in autoland is dat een model na acht jaar een opvolger krijgt. Om de auto al die jaren fris, modern en nieuwswaardig te houden, krijgt hij na vier jaar een facelift. Dan wordt hij subtiel onder handen genomen: nieuwe bumper hier, mooier stofje daar. Bij de Mitsubishi ASX is de periode van acht jaar ruimschoots verstreken. Toch rijden we in Zuid-Portugal niet met een nieuwe generatie ASX. Onderhuids is dit de compacte SUV zoals hij in 2010 op de Nederlandse markt kwam en in 2013 een facelift kreeg. En in 2016 nog eens. Ondertussen is de ASX toe aan zijn derde facelift. Volgens Mitsubishi blijft de ASX wereldwijd zo goed verkopen, dat een compleet nieuwe versie geen haast heeft. Die opvolger komt er wel, maar pas over een jaar of drie.

Trends

Mitsubishi mag dan content zijn met de verkoopcijfers, de klant koopt een auto die in de basis tien jaar oud is. Ontwikkelingen en trends uit het afgelopen decennium gaan aan zijn neus voorbij. En er is nogal wat veranderd op het gebied van aandrijving, multimedia en veiligheid.

De trend die ervoor zorgt dat je de Volvo XC40 en de BMW X1 met een driecilindermotor kunt kopen, heet downsizen. Motoren worden kleiner, met minder cilinders of cilinderinhoud, maar leveren dankzij een turbo toch veel kracht. Een prachtig voorbeeld is de nieuwe 1,3-liter viercilinder van Renault en Mercedes. Hij presteert krachtig, loopt als een zonnetje en verbruikt weinig benzine. Hij zit in twee directe concurrenten van de Mitsubishi ASX: de Renault Kadjar en de Nissan Qashqai.

Potige motor

Mitsubishi gooit het over een andere boeg. De oude 1.6 maakt plaats voor een potige tweelitermotor zonder turbo. Hij bezorgt de ASX meer vermogen en koppel (150 pk en 195 Nm) en een hoger trekgewicht (1300 kilo). Die dikkere spierballen sluiten volgens Mitsubishi goed aan bij het nieuwe, stoere design. Vooral de massief ogende voorkant met rechthoekige richtingaanwijzers en led-mistlampen springt in het oog.

De 2.0 lost tegelijkertijd een probleem op. De oude 1.6 kwam van een derde partij en werd niet langer geleverd. De oplossing reed al in de VS en Canada rond: een ASX met tweelitermotor. Die motor werd aangepast om te voldoen aan de strenge Europese uitstootnormen. Een andere optie was de 1,5-liter turbomotor met 163 pk en 250 pk uit de Eclipse Cross. Maar die inbouwen in de ASX zou veel tijd, geld en moeite kosten. En het klinkt een beetje cru, maar het besluit gold: dat doe je niet zo laat in een autoleven. Mitsubishi is voor zijn personenauto’s uitgekeken op dieselmotoren.

De vernieuwde ASX rolt van de productielijn met een handgeschakelde vijfbak of een CVT-automaat, en met voorwiel- of vierwielaandrijving. In Nederland wordt de keuze voor je gemaakt. Bij ons heeft elke ASX voorwielaandrijving en een automaat. Volgens de importeur vraagt de oude, trouwe doelgroep al jaren om een automaat.

Groter touchscreen

Een autotrend die je vast is opgevallen, is het hoog op het dashboard geplaatste touchscreen. Het staat wat protserig, maar is ideaal voor de leesbaarheid en de veiligheid. Je haalt je ogen immers minder lang van de weg. Het touchscreen van de ASX zit nog rotsvast in het dashboard, met ventilatieroosters erboven. Het is wel een maatje groter geworden: 8 inch (20 cm) in plaats van 7. Het menu werkt snel en dat mag ook wel, want het heeft weinig functies. Het optionele navigatiesysteem komt tegenwoordig van TomTom en oogt vertrouwd. Het heeft wel veel tijd nodig om op te starten. Voor actuele verkeersinformatie moet je zelf een internetverbinding verzorgen via je telefoon. Als dit een compleet nieuwe auto was geweest, had Mitsubishi een simkaart kunnen inbouwen…

Over dashboards gesproken: steeds meer automerken proberen het strak, kleurrijk of chic te maken. Dan kun je nog steeds tegen hard plastic aankijken, het binnenwerk stemt je wel vrolijk. Het dashboard van de ASX is gewoon saai. Een mengelmoes van zwarte en donkergrijze oppervlakken met simpele, forse knoppen. Het fijne aan die knoppen is wel dat je ze op de tast kunt vinden.

Veiligheid

Over veiligheid zijn we snel uitgesproken. De ASX waarschuwt voor auto’s in de dode hoek en wanneer je hem onbedoeld over de lijnen stuurt. Het noodremsysteem is aangevuld met een radar die ingrijpt als tijdens het wegrijden iets opduikt voor de auto; een voetganger, fietser of ander obstakel. Veel automerken gaan veel verder: ze hangen hun modellen zo vol met camera’s en sensoren, dat ze bijna autonoom kunnen rijden. Mitsubishi laat de besturing nog gewoon in handen van de bestuurder.

Stille snelwegvreter

Laat de besturing nou net een zwak punt van de ASX zijn. Licht en gevoelloos, luidt ons oordeel. Dat maakt dat je de SUV makkelijk door de stad zigzagt, maar dat je daar weinig lol aan beleeft. Wij zien juist een rol weggelegd als snelwegvreter. Op egaal asfalt verbloemt het onderstel dat het niet van dwarsrichels en putdeksels houdt; bij 120 tot 130 km/h is de grote motor aangenaam stil. Je hoort alleen wat geruis van de banden en de wind. De forse buitenspiegels geven je een glorieus zicht naar achteren. Bestel je de nogal vormloze voorstoelen met elektrische verstelling, dan zit je altijd hoog. De ‘analoge’ stoelen kun je wel laten zakken. Volwassenen op de achterbank hebben genoeg hoofd- en beenruimte.

Een CVT-automaat is van nature eigenwijs. Je moet een beetje aanvoelen hoe diep je het gaspedaal moet indrukken om een golf van acceleratie te veroorzaken. Dan is de CVT stil en schakelt hij soepel. Trap je spontaan op het gas, dan jankt hij even hinderlijk en volgt de gevraagde accelaratie evengoed spoedig. Zo is een inhaalactie snel genoeg volbracht. De standaardsprint van 0 naar 100 km/h duurt met 11,7 seconden wat lang.

Prijs

Tijdens onze kennismaking zijn de officiële verbruikscijfers nog niet bekend, dus houden we zelf de boordcomputer in de gaten. Op de snelweg rijdt de ASX 1 op 13 en op de provinciale wegen noteren we 1 op 15. Prima verbruikscijfers, al rijden de Kadjar en Qashqai zuiniger. Zodra de officiële cijfers bekend zijn, kan de Nederlandse importeur bepalen wat de vernieuwde Mitsubishi ASX gaat kosten. Hij voorspelt een basisprijs van onder de 30.000 euro. Zoveel kosten zijn eerdergenoemde concurrenten ook. Die zijn moderner, maar de ASX heeft een automaat. Zo kan een oud model toch zijn oude doelgroep aanspreken.

