Mitsubishi ontkent sjoemelsoftware en verwijst door naar PSA

Apple verbetert navigatie­kaar­ten: binnenkort ook ‘Streetview’ in Europa

8:53 Apple laat zijn Apple Maps-plattegronddienst dit jaar in Europa een flinke metamorfose ondergaan en geeft de navigatiekaarten meer details en functies. Domende maanden begint de fabrikant met de aanpassingen, nadat deze eerst in de VS zijn doorgevoerd.