Mobiele snelheidscontrole ter waarde van 30.000 euro gestolen in Duitsland

De daders ontmantelden het ding snel, stopten het in een voertuig en reden weg in onbekende richting, zo meldt hna.de . De ambtenaren die de camera hadden opgesteld en bedienden, hebben naar verluidt niets van de diefstal gemerkt.

De radarcontrole stond in de berm en was actief toen hij werd gestolen. Volgens de nieuwssite kostte het apparaat 30.000 euro. De politie in Bad Hersfeld, die waarschijnlijk eigenaar is van de apparatuur, vraagt om tips van omstanders die mogelijk iets verdachts hebben gezien.

Gestolen en vernield

In Nederland is voor zover bekend minimaal vier keer melding gemaakt van diefstal van een onopvallende radarcontrole langs de weg, de laatste keer in 2014 in Bloemendaal. Flitsapparatuur wordt ook vaak vernield, flitspalen worden omgetrokken, in brand gestoken, omgezaagd of besmeurd.