Moeder ‘walgt’ van aangehouden zoon die vluchtte toen agenten werden doodgereden

Volledig scherm De vrachtwagen, Porsche en politiewagen raakten zwaar beschadigd bij het ongeval. © EPA De Australiër verscheen vandaag voor het eerst sinds de dramatische gebeurtenissen vorige week voor de rechter. Hij werd onder meer beschuldigd van te hard rijden, roekeloos gedrag dat het leven van een ander in gevaar brengt, geen hulp verlenen aan hulpbehoevenden en drugsbezit.



Pusey was woensdag op een snelweg nabij Melbourne met zijn Porsche aangehouden voor te hard rijden en testte toen ook nog eens positief drugsgebruik. De vier agenten die zich rond zijn auto op de vluchtstrook bevonden werden echter doodgereden door een vrachtwagen. Pusey zag zijn kans schoon en ging ervandoor. Maar niet nadat hij enkele foto's van het drama had genomen.

Vandaag bleek tijdens de zitting, zo meldt The Guardian, dat hij zichzelf ook nog had gefilmd terwijl één van de agenten, de 60-jarige Lynette Taylor, dodelijk gewond op de grond lag. Pusey liep naar haar toe en zei: ,,Daar ga je dan. Geweldig, echt geweldig. Ik wilde alleen maar naar huis gaan en mijn sushi eten en nu heb je mijn auto verneukt.’’ Niet alleen een politiewagen, maar ook Pusey's Porsche raakten zwaar beschadigd toen de vrachtwagen op de groep inreed.

De vrachtwagen was van de 47-jarige Mohinder Singh uit Cranbourne. Hij moest naar het ongeluk naar een ziekenhuis worden gebracht, omdat hij na de crash het bewustzijn had verloren. Singh werd in de rechtbank vandaag beschuldigd van verwijtbaar handelen dat leidde tot de dodelijke botsing. Een verzoek van zijn advocaat werd gehonoreerd: hij hoeft pas op 1 oktober weer voor te komen, zodat de verdediging zijn zaken op orde kan krijgen en Singh psychologisch kan worden onderzocht. Volgens advocaat Steven Pica is de vrachtwagenchauffeur zwaar aangedaan door het voorval en had hij eerder al last van paniekaanvallen en angst.

Moeder

Op dezelfde dag als de zitting meldde een vrouw zich bij radiostation 3aw die zei dat zij de moeder van Richard Pusey was. Ze stelde dat haar familie en de man al een tijdje van elkaar waren vervreemd. Afgelopen woensdag hoorden de familieleden van de dramatische gebeurtenissen. ,,We zijn enorm geschokt en we schamen ons erg voor wat er tijdens het ongeval en daarna is gebeurd.’’ De familie ,,walgt'' van het gedrag van Pusey, ,,is gebrokken’’ en betuigt medeleven aan de familie, vrienden en collega's van de vier agenten ,,die zo tragisch om het leven kwamen’’.

De vrouw voelde zich genoodzaakt te reageren, nadat familieleden bedreigingen begonnen te ontvangen. ,,Dat is niet eerlijk’’, zei ze. ,,We zijn er net zo kapot van als de rest van de gemeenschap.’’

Door de botsing kwamen de agenten Lynette Taylor (60), Kevin King (50),Glen Humphris en Joshua Prestney (28) om het leven. Het verlies van vier agenten in één klap is het grootste ooit in de Australische staat Victoria, zei politiechef Graham Ashton vorige week. ,,Hun namen zullen voor altijd bij ons zijn. We zullen hun werk altijd eren en herinneringen aan hen levend houden‘’, aldus de politiechef. ,,Ze deden hun werk en beschermden de gemeenschap toen zij om het leven kwamen.’’