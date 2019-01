Monteur rijdt 98 km/u te hard in auto van klant

Een man die zijn auto ter reparatie had achtergelaten bij een vestiging van Carglass in de Belgische stad Charleroi, kreeg de schrik van zijn leven. Op zijn smartphone kreeg hij een melding dat zijn auto 148 km/u reed door een gebied waar je 50 mag.

De man deed zijn verhaal aan de Waalse nieuwszender RTL Info. Nicolas (34) had begin deze maand een sterretje opgemerkt in het panoramadak van zijn auto en een afspraak gemaakt bij Carglass. Kort nadat hij zijn auto – met sleutels – had achtergelaten, kreeg hij een melding op zijn smartphone.

,,Mijn auto is uitgerust met een systeem dat alle bewegingen registreert”, vertelt hij. ,,Plotseling kreeg ik een alarm dat meldde dat mijn auto met 148 km/u rondreed. De auto bleek bovendien over de Avenue des États-Unis in Charleroi te scheuren, een gebied waar 50 km/u de maximumsnelheid is. Volgens de man is het duidelijk dat iemand de 400 pk sterke motor van zijn Volvo wilde uitproberen.

De man ging terug naar het vestiging van Carglass om te kijken wat er aan de hand was. Daar kreeg hij doodleuk te horen dat een monteur de wagen even getest had ‘om te zien of er geen gefluit te horen was’. De manager verontschuldigde zich kort en zei dat hij niet al zijn personeel de hele tijd in het oog kon houden. ,,Een week later kreeg ik ook een mail van de klantenservice met excuses. Maar ik kreeg niet het gevoel dat ze er alles zouden aan doen dat zoiets nooit meer zou gebeuren.”

De commercieel directeur van Carglass België noemde de actie ‘onaanvaardbaar’. Zij verzekerde dat er maatregelen genomen zullen worden zodat zoiets niet meer kan gebeuren. ,,Testritten kunnen nodig zijn, maar die moeten gebeuren met respect voor de wegcode”, zegt ze.