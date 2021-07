Motoragent doodgereden door vrachtwagen, doorgereden chauffeur mogelijk aangehouden

De aanrijding gebeurde woensdagochtend rond 9.15 uur bij een kruising in het Waalhavengebied. De politie ging daarna op zoek naar de chauffeur van de vrachtwagen met een vermoedelijk rode container. De vrachtwagen werd enkele uren later gevonden. Er is een verdachte aangehouden. Onderzocht wordt of hij de chauffeur was.