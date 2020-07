Motorrijder begaat 42 verkeersovertredingen in acht minuten

Een elektri­sche bus onhandig? Deze Mercedes eVito komt voortaan twee keer zo ver

23 juli Het grootste nieuws aan de opgefriste Mercedes-Benz Vito is de komst van een verbeterde elektrische versie. Waar de bestaande eVito maximaal 150 kilometer per laadbeurt kan rijden, redt de nieuwe eVito Tourer zo’n 360 kilometer. Is hij nu het overwegen waard als nieuwe bus, of kun je het toch beter bij de (eveneens gemoderniseerde) diesels houden?