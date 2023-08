Mysterieuze nieuwkomer Zeekr uit China richt zijn pijlen op dieselrijders

Volledig scherm Verfrissend anders: de Zeekr 001 is een sportief gelijnde stationcar. © Zeekr

Op het eerste gezicht heeft de Zeekr 001 iets weg van twee bekende automodellen: de Lynk & Co 01 en de Porsche Panamera. Met name de achterkant lijkt op de laatstgenoemde: met zijn elegante, afgeronde daklijn is de 001 een zogenoemde ‘shooting brake’, ofwel een sportief ogende stationcar. Een sterke zet van Zeekr: met zijn uiterlijk valt hij meteen op tussen alle generiek ogende SUV’s van het moment.

Maar met name de gelijkenis met Lynk & Co is treffend: de neus van de Zeekr 001 lijkt als twee druppels water op die van de Lynk & Co 01. Die in ons land razend populaire SUV, die duizenden Nederlanders met een flexibel maandabonnement rijden, heeft dan ook een familieband met de Zeekr: zowel Lynk & Co als Zeekr maakt onderdeel uit van het grote Chinese Geely-concern.

Volledig scherm De Zeekr 001 (links) lijkt nogal sterk op de Lynk & Co 01 (rechts); beide merken horen bij het Chinese Geely. © Roland Tameling

Met haast op de markt

Sterker nog: de Zeekr 001 begon zijn leven ooit als Lynk & Co. Maar waarom wordt hij dan als Zeekr op de markt gebracht? De directeur van het merk Spiros Fotinos legt het uit, in gesprek met onze autoredactie: ,,Het ontwerp van de 001 was al klaar, toen de directie van Geely bepaalde dat er een extra automerk op de markt moest komen, dat specifiek voor elektrische auto’s is bedoeld. Dat is Zeekr geworden.”

Omdat Zeekr van de Chinezen in een recordtempo van twee jaar op de markt moest komen, was er geen tijd meer om het ontwerp van de 001 aan te passen. ,,Voordat een nieuw ontwerp klaar is voor serieproductie, ben je zomaar een jaar verder vanwege alle crashtesten en dergelijke die moeten worden uitgevoerd. Die tijd hebben we niet, want onze auto is nu al klaar om de markt te veroveren”, aldus Fotinos.

Volledig scherm Spiros Fotinos, de directeur van het nieuwe automerk Zeekr, naast de Zeekr 001. © Zeekr

Pijlen op de dieselrijder

Die markt, om met de woorden van Spiros Fotinos te spreken, bevindt zich in de hogere prijsklassen. De goedkoopste variant van de 001 moet bijvoorbeeld al 59.490 euro kosten, waarmee de auto zich mengt in de wereld waar merken als Audi, BMW en Tesla nu de dienst uitmaken. Juist in dat prijssegment is het niet eenvoudig voor een nieuw automerk om een voet tussen de deur te krijgen, weet Fotinos nog uit zijn tijd bij het Japanse Lexus. Maar Zeekr, zo zegt hij, heeft de juiste mix in huis om klanten weg te snoepen bij de andere merken.

,,We willen vooral bestaande rijders van die merken uit hun dieselauto’s lokken”, legt de directeur uit. ,,Die mensen eisen volgens ons vier dingen: een goed rijbereik, een bovengemiddeld hoge laadsnelheid, een betrouwbare luxe auto en een stabiele restwaarde – omdat ze vaak in de lease worden gereden. Dat biedt onze 001 allemaal, hij is uitermate geschikt voor lange (zaken)reizen.”

Volledig scherm De Zeekr 001 in actie. © Zeekr

Zeekr 001: tot 620 kilometer per laadbeurt

Kijkend naar de cijfers van de Zeekr bluft Fotinos niet: volgens de gestandaardiseerde WLTP-verbruiksmeting haalt de 001 ‘Long Range RWD’ tot 620 kilometer per laadbeurt. In dat geval heb je de voordeligste versie met één elektromotor met 200 kW (272 pk) en achterwielaandrijving, die in 7,2 tellen van nul naar honderd kilometer per uur kan optrekken.

Er komen ook twee uitvoeringen met twee motoren en meer vermogen: de Performance AWD komt tot 590 kilometer ver, terwijl de luxere (en zwaardere) Privilege AWD 580 kilometer moet kunnen redden. Indrukwekkend: beide vierwielaangedreven versies sprinten van nul naar honderd in 3,8 seconden en zijn in het bezit van meerdere Guinness World Records, waaronder die van snelste slalom en snelste drift ooit in een elektrische auto. Wat je aan die oorkondes hebt tijdens je woon-werkverkeer is een raadsel, maar het laat wel zien dat de 001 qua prestaties zijn mannetje staat.

Volledig scherm Hoogwaardig in elkaar gezet en overzichtelijk: het interieur van de Zeekr 001. © Zeekr

Om de afstand per laadbeurt te kunnen halen, past Zeekr echter wel een bovengemiddeld groot accupakket van maar liefst 100 kilowattuur toe. Hiervoor heb je wel een goede laadtechnologie nodig: hier maakt Zeekr een goede keuze om de 001 standaard een 22 kW-lader mee te geven (maximaal 4,5 uur laden aan een openbare laadpaal), terwijl snelladen met maximaal 200 kW gaat. Als de accu van je auto nog maar tien procent vol is en je hangt hem aan de lader, dan zit je binnen een half uur op 80 procent, verzekert Zeekr. Daarvoor moet je echter wel een laadpaal vinden die dat vermogen aan kan. Een eigen laadnetwerk, zoals Tesla heeft, biedt Zeekr niet.

Zeer ontspannen, prima ruimte

Wat de 001 wel biedt, zo blijkt tijdens een eerste kennismakingsrit in Zweden, is een bijzonder comfortabel interieur en een dito rijbeleving. Terwijl alleen de duurste Privilege-uitvoering luchtvering en adaptieve schokdempers heeft, geeft het standaard onderstel al aangenaam soepel mee op slechter wegdek. Daarbij valt op hoe stil de cabine is en hoe aangenaam alert de elektromotoren reageren: met name in standje ‘sport’ heeft de 001 een fel randje, maar onder normale omstandigheden ontpopt hij zich als een soepele, ontspannen reisauto.

De besturing past daarbij: de auto reageert niet erg direct zodra je aan het stuur draait, maar geeft je onderweg voldoende vertrouwen, ook wanneer het zo nu en dan wat harder gaat. Wel ontbreekt het de auto daardoor wat aan een eigen karakter: menig BMW stuurt gevoeliger, een Tesla Model Y is strakker en scherper om te rijden, terwijl een Zeekr X je vooral comfortabel en veilig wil vervoeren. Over veiligheid gesproken: de auto krijgt allerhande actieve systemen, zoals adaptieve cruise control en een actieve rijstrookassistent, maar tijdens de eerste testritten in voorseriemodellen stonden deze systemen nog niet ingeschakeld.

Volledig scherm De achterbak van de Zeekr 001 is breed, maar onvoldoende hoog voor grotere bagagestukken. © Zeekr

Wat wel duidelijk is: het ruimteaanbod van de Zeekr 001 is voorbeeldig. Zowel voorin als achterin de cabine heb je voldoende hoofdruimte, al snoept de aflopende daklijn wel wat centimeters weg voor de achterste passagiers. Een pluspunt kom je tegen rond de knieën: dankzij de lange afstand tussen de voor- en de achterwielen (deze wielbasis meet bijna 3 meter) heb je bovengemiddeld veel beweegruimte. Het gebrek aan hoogte van de auto wreekt zich ook in de bagageruimte: hoewel die voldoende liters biedt (en wordt aangevuld door een compacte tweede bak in de neus) én nuttig van vorm is, maakt de aflopende daklijn het relatief lastig om hogere spullen te vervoeren. Dat is de keerzijde van de medaille als je voor een sportief gelijnde stationcar kiest, en niet voor de zoveelste elektrische SUV.