Na alcohol- en drugstest: vermoeidheidsmeter

De nieuwe auto's van 2018

6 januari Nieuwe carrosserievarianten, meer veiligheidssystemen, steeds autonomer rijden en heel veel hybride varianten: ieder jaar groeit het gevarieerde aanbod van de ooit zo traditionele auto-industrie. En dat is nog maar het begin. Geniet dus nog maar even van deze ‘echte’ auto’s, want over een paar jaar is alles elektrisch en hoef je het stuur bijna niet meer aan te raken.