Na de Chinezen komen nu ook de Vietnamezen: nieuw automerk Vinfast naar Nederland

In navolging van de vele Chinese merken maakt dit jaar ook een Vietnaams automerk zijn debuut in Nederland. Vinfast heet het Vietnamese merk, dat na het Chinese MG, Aiways en (binnenkort) Byton en Xpeng de Nederlandse automarkt zal bestormen.

Amper drie jaar nadat het Vietnamese Vinfast uit de grond werd gestampt presenteert dit merk nu drie nieuwe modellen. De eerder gepresenteerde (en vooral in Vietnam verkochte) Lux A2.0 en Lux SA2.0 krijgen gezelschap van de VF31, VF32 en VF33.

In 2018 presenteerde het toen piepjonge Vietnamese automerk Vinfast zijn eerste twee modellen: de Lux A2.0 en Lux AS2.0. Dit ietwat omslachtig genoemde tweetal deelde niet alleen de techniek, maar ook grote delen van een koetswerk met de BMW 5-serie en X5 van de vorige generatie. Kort na de marktintroductie van de Lux A2.0 en AS2.00 zag de Fadil het daglicht: een Opel Karl waar Vinfast zijn eigen sausje overheen had gegoten. De drie eerstgeborenen van Vinfast zijn alleen beschikbaar met benzinemotoren, maar straks heeft het merk ook elektrische auto’s in het aanbod. Alle drie de nieuwkomers worden volgens Vinfast volgepropt met software en hardware die autonoom rijden (niveau 2 tot 3) mogelijk moet maken, meldt Autoweek.

Volledig scherm Vinfast © Vinfast

Vanaf mei dit jaar kan de Vietnamese consument namelijk de VF31 bestellen, een volledig elektrische SUV-achtige die in het formaat van de Nissan Qashqai. De tot VF31 gedoopte nieuwkomer komt uitsluitend met elektrische aandrijving beschikbaar en krijgt een 116 pk sterke elektromotor op de vooras. De 4,3 meter lange cross-over heeft een 42 kWh groot accupakket in zijn bodem, goed voor een actieradius van 300 kilometer.

Grotere SUV

Vinfast opent in september ook de orderboeken van de VF32 en VF33. De VF32 is een wat grotere SUV: 4,75 meter lang en met een 2,95 meter lange wielbasis. Daarmee valt hij qua grootte tussen auto’s als de X3 en X5 van BMW. De VF31 komt beschikbaar in twee elektrische versies. De topversie heeft twee elektromotoren die samen 409 pk sterk zijn, terwijl de minder krachtige variant het met een 204 pk en 320 Nm krachtige elektromotor moet doen. Het accupakket is in alle gevallen 90 kWh groot, goed voor een actieradius van minimaal 504 kilometer. De VF32 krijgt ook een reguliere benzineversie met een 189 pk sterke 2.0 viercilinder. Mogelijk is deze machine afkomstig van BMW.

De VF33 is de 5,12 meter lange grote broer van de VF32, een regelrechte BMW X5-concurrent dus. De VF33, die een wielbasis van 3,15 meter heeft, komt net als de VF32 uitsluitend elektrisch. Hij is altijd 409 pk sterk en heeft daarmee dezelfde aandrijflijn als de krachtigste versie van de VF32. Het accupakket van de elektrische VF33 is met 106 kWh wel een stukje groter dan die van de VF32. De grootste SUV van Vinfast perst minimaal 550 kilometer actieradius uit z’n batterijenpakket. Ook deze SUV komt overigens beschikbaar met een benzinemotor, Vinfast zet namelijk ook een 228 pk sterke 2.0 op de bestellijst.

Hoewel Vinfast zich aanvankelijk presenteerde als een merk dat alleen op de thuismarkt actief zou zijn, zegt het merk nu dat het de wereldwijde automarkt in het vizier heeft. Het spreekt onder meer over komst naar Europa, de Verenigde Staten en Canada. Al in november 2021 moeten alle drie de modellen ook in Europa beschikbaar zijn.

Volledig scherm Vinfast VF31 © Vinfast

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Vinfast © Vinfast

Volledig scherm Vinfast © Vinfast VF32

Volledig scherm Vinfast © Vinfast VF33

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.