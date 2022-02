Na een proefrit gingen oplichters ervandoor met auto’s: verkopers belazerd met nep betaalapp

Met ducttape en tiewraps aan boord gaat Amers­foorts ral­ly-team de ontberin­gen in de poolkou tegemoet

Sneeuw, ijs, bivakkeren in je jeep, stranden zonder benzine en dagen blikken tomatensoep eten. Het Amersfoortse team Drive2Dig staat te popelen om vandaag aan de start te verschijnen van the Baltic Sea Circle. In zestien dagen gaan Maico, Weronica, Marcia en Sam met een Russisch busje en een jeep 7500 kilometer afleggen door het poolgebied.

20 februari