Naar politie trappende scooterrijder door vier politieauto's klemgereden op de snelweg

VRAAG & ANTWOORD ‘Wegbeheer­ders maken een potje van uitritten woonerf’

26 september ,,Vorige week beantwoordde u een vraag over voorrangsregels bij het verlaten van een woonerf. Dit hangt af van hoe de aansluiting op het onderliggende wegennet is. Als het woonerf met een juiste uitritconstructie aansluit, moet je inderdaad voorrang verlenen. Maar veel wegbeheerders hebben dit niet goed ingericht en dan ontstaat een andere situatie. Volgens de rechter is een uitrit pas goed ingericht als het voor beide partijen duidelijk is dat het een uitrit betreft. Dat betekent aan beide zijden uitritblokken. Veel uitritten hebben echter alleen aan de hoofstraatzijde uitritblokken en aan de zijde van het erf talud-markering of zelfs geen niveauverschil. Dan heeft degene die het erf uitkomt gewoon voorrang, aldus de rechter. Wegbeheerders maken er nogal een puinhoop van”, aldus lezer Harry Diller.