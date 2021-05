Nachtmerries bij Tesla en Volkswagen? Zo rijdt de veelbelovende Hyundai Ioniq 5

De Nederlandse PR-dame van Hyundai kan het niet vaak genoeg benadrukken: dit exemplaar van de nieuwe Ioniq 5 is met de hand gebouwd, dus niet alle details zijn op het niveau van de uiteindelijke productieversie. Elke beoordeling tijdens deze eerste rijdende kennismaking vraagt dus kleine een slag om de arm. Omdat dit zo’n belangrijk model is voor Hyundai zijn de eerste testritten nu al mogelijk met een zogenoemde ‘voorserie-auto’ op Duits kenteken, maar een definitief oordeel over de meest besproken elektrische auto in tijden volgt dus tegen de komende zomer.

Zie deze eerste ontmoeting als een speed date: om elkaar echt goed te leren kennen is een tweede afspraak nodig, maar vaak zegt de eerste indruk al veel. Bij de Ioniq 5 (vanaf €43.500) zie je dan meteen dat dit een Hyundai van een heel ander kaliber is: hij is veel groter dan je wellicht denkt. Op foto’s oogt hij als een moderner vormgegeven Volkswagen Golf, maar in werkelijkheid is hij groter dan een Tiguan of een ID.4. Z’n vormgeving is even slim als spraakmakend: het design zit vol met interessante details maar weet tegelijkertijd fraai te verhullen dat je met een hele grote gezinsauto te maken hebt.

Veel ruimte

Die ruimte is een grote troef van deze auto: de Ioniq heeft een bijzonder riant interieur dat ruimtelijk is opgezet. Zowel voor als achter is de vloer volledig vlak, vijf inzittenden hebben alle plek voor hun benen en hoofden en ook aan bagageruimte is geen gebrek. In de achterbak kun je veel spullen kwijt, al ontbreekt een ruim opbergvak voor bijvoorbeeld je laadkabel: het vakje onder de vloer is daar eigenlijk te ondiep voor. Dat geldt ook voor de extra ruimte in de neus, de zogenoemde front trunk (kortweg frunk): wanneer je een Ioniq 5 met vierwielaandrijving bestelt – die krijgt een extra elektromotor tussen de voorwielen – blijft daar een soort krappe brievenbus over.

Bij exemplaren met alleen achterwielaandrijving is de voorste ruimte een stuk dieper, waardoor je veel minder hoeft te puzzelen om je kabel daar op te bergen. In de dagelijkse praktijk word je daar blij van: zo’n voorste bak voorkomt dat je vieze, natte kabel in je interieur ligt te slingeren. Wat dat betreft is het een gemiste kans dat je de neus van de Ioniq 5 alleen kunt openen met een traditionele motorkapontgrendeling onder het dashboard: bij (bijvoorbeeld) een Tesla kun je de voorste klep ook openen met de sleutel of je telefoon en dat zorgt ervoor dat je die extra ruimte veel vaker zult benutten. Het feit dat de Hyundai zo’n ‘frunk’ heeft is heel fijn, maar het had dus nóg handiger gekund.

Voorin heb je als bestuurder trouwens een modern dashboard met twee grote, strak vormgegeven schermen voor je neus. De overzichtelijkheid is goed, net als de duidelijke menu-indelingen van het bedieningssysteem, dat snel werkt en voorzien is van heldere iconen en eenvoudige termen zodat je meteen weet welk submenu je moet hebben. Ten opzichte van andere moderne Hyundai-modellen heb je minder fysieke knoppen en dat draagt bij aan de strakke sfeer in de Ioniq 5, maar de toevoeging van een extra ‘Home’ knop voor het hoofdmenu is wel welkom. Ook opvallend: het goedkoop glimmende plastic van die toetsen ¬– dat op aluminium moet lijken – valt ietwat uit de toon bij de rest van de kunststoffen. Terwijl de meeste oppervlakken er hoogwaardig uit zien dankzij een reliëf of een patroontje, doen sommige knoppen nog steeds denken aan een goedkope stereotoren uit de jaren ’90. Dat punt is Hyundai nu wel lang en breed voorbij en de Ioniq 5 verdient beter.

Snelle huiskamer

Het feit dat een autojournalist kan klagen over zulke kleine details als de knopjes, is overigens een goed teken. Verder maakt de Ioniq 5 namelijk een zeer volwassen indruk. Z’n stoelen zijn groot en comfortabel en dat geldt ook voor z’n rijgedrag: met name de vering van de achterwielen is zelfs wat aan de deinerige kant – de opgaande beweging zou iets sneller gedempt mogen worden na een snel genomen verkeersdrempel, bijvoorbeeld – maar de Ioniq 5 is vele malen soepeler dan de kleinere Kona Electric. De besturing is daarbij niet sportief afgesteld: de Ioniq 5 reageert niet bovengemiddeld direct en vraagt om vrij veel stuurbewegingen, al voorkomt dat meteen ook dat de auto zich nerveus gedraagt. Dit is duidelijk een rijdende ‘huiskamer’ waar je tot rust mag komen.

Nadat je de automaat in ‘Drive’ zet met een draai aan de stengel die uit de stuurkolom steekt, rolt de Hyundai soepel met het verkeer mee. Het geteste preproductie-exemplaar is voorzien van de sterkste aandrijflijn die voorlopig leverbaar wordt, met twee elektromotoren die samen goed zijn voor 306 pk (225 kW) en maar liefst 605 Newtonmeter aan trekkracht. In eerste instantie voelt dat vermogen hooguit aan als ‘adequaat’, want de Ioniq presteert vooral moeiteloos en soepel.

Maar selecteer een andere ‘Drive Mode’ dan Eco (dat kan met een ronde knop op het stuurwiel) en vervolgens laten de twee motoren volop hun spierballen zien: met name in ‘Sport’ wordt deze gezinsauto ineens gierend vlot. De sprint van nul naar honderd kilometer per uur duurt 5,2 seconden en dat is niet zo spectaculair snel als de snelste Tesla’s of de komende topversies van onder meer de Kia EV6 en Ford Mustang Mach-E, maar wie ietwat lomp om gaat met het stroompedaal in de Ioniq 5 heeft binnen no-time juichende (of misselijke) kinderen op de achterbank. De motoren in de testauto laten nog wel iets te veel geluid horen, maar naar verluidt wordt de uiteindelijke productieversie ‘gewoon’ zo stil als je dat mag verwachten van een moderne elektrische auto.

Slim laden

Je mag de Ioniq 5 zien als ‘de nieuwe generatie elektrische auto’, want deze Hyundai kan meer slimme dingen dan vrijwel alle concurrenten. Zo zit er een extra 230V-stopcontact onder de achterbank waarmee je andere elektrische apparaten kunt opladen. Dat is niet heel nieuw, want een Mitsubishi Outlander PHEV biedt zo’n voorziening ook, maar de Hyundai gaat een stuk verder dankzij een extra adapter die je in de laadpoort in het zijscherm rechtsachter kunt pluggen. Hiermee wordt zogenoemde Vehicle-2-Load (ofwel V2L) laden mogelijk: de Ioniq 5 is in staat om zijn eigen stroomvoorraad over te pompen naar allerlei andere machines. Hij kan zelfs andere elektrische auto’s van prik voorzien en op termijn wordt het mogelijk om de auto in te zetten als buffer voor het stroomnetwerk van je huis. Daarvoor heb je een speciale laadpaal nodig en op dit moment voert Hyundai hiervoor nog tests uit in samenwerking met het Utrechtse autodeelbedrijf We Drive Solar, maar het feit dat deze technologie er aan komt, is veelzeggend.

Hoe goed en hoe snel het V2L-laden werkt, heeft deze korte eerste kennismaking helaas nog niet aan het licht gebracht. Daar was simpelweg geen tijd voor. Hetzelfde geldt voor een praktijktest van de indrukwekkende laadsnelheden die Hyundai voor de Ioniq 5 belooft: dankzij een boordnet dat draait op 800 volt moet je in maximaal vijf minuten zo’n 100 kilometer rijbereik kunnen bijladen, terwijl ‘bijtanken’ van 10 tot 80 procent acculading hooguit zo’n 18 minuten zou moeten duren. Als Hyundai dat daadwerkelijk voor elkaar heeft gekregen, levert het merk met de Ioniq 5 één van de meest indrukwekkende, veelzijdige en best inzetbare elektrische auto’s van de afgelopen jaren af. Maar voor zo’n uitgebreide testrit én het beslissende eindoordeel vraagt het merk dus nog een paar maanden geduld.

