Nederlander buiten grote steden steeds afhankelijker van auto: ‘bezit geen vrije keuze’

OM zet flitscame­ra uit na 26.000 (!) boetes in half jaar: ‘Geld harken is niet de bedoeling’

Een flitscamera in het centrum van Amersfoort is uitgezet omdat de regels en borden voor de autoluwe binnenstad totale abracadabra bleken. 26.000 automobilisten kregen al een waarschuwing of boete. Het Openbaar Ministerie (OM) kreeg zo’n enorme lawine aan bezwaarschriften dat het besloot in te grijpen.

17 februari